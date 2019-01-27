برلماني يدعو ممثلي "القومي للمرأة" والأزهر لمناظرة حول الأحوال الشخصية

دعي الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، خلال الندوة التي تقيمها نقابة محامين دمياط حول الأحوال الشخصية، ممثلي المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف إلى مناظرة حول ذلك الأمر، خلال ندوة حول الأحوال الشخصية بنقابة المحاميين.

وطالب "فؤاد"، خلال كلمته، أن يقرعوه الحجة بالحجة، فيما يخص مشروع قانون الأحوال الشخصية، والحديث عن عدم مخالفته للشريعة أو انتقاصة من حقوق المرأة، وذلك من أجل أن يطمئن الجميع، على حد وصفه.

جاء ذلك على هامش الندوة التي تقيمها نقابة محامي دمياط حول الأحوال الشخصية برعاية سامح عاشور نقيب محامي مصر، وياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط، والنائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، والنائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.

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