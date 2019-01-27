كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - غادة والي تكرم فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى

كرمت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم أعضاء فرق التدخل السريع وفرق أطفال بلا مأوى

وذلك تقديرا لجهود الفرق ونجاحها في انقاذ حوالي ١٦٠٠ مشرد من المسنين والأطفال بلا مأوى في الأسبوعين الماضيين

وصرحت الوزيرة أن ما تم هو استكمالا لما بدأناه معا في 2014 بتشكيل فرق التدخل السريع المركزي وفرق التدخل السريع بالمحافظات والذي نجح في انقاذ أكثر من 1300 مشرد في محافظات مصر المختلفة ولكن في الأسبوعين الأخيرين نجح في انقاذ أكثر من هذا العدد

وأضافت والى أن مساعدة المشردين من أجمل الأعمال التي تبدأ بها الوزارة عام 2019 وأن نكون دائما جميعا متضامنين مع ذو الظروف القاسية وتسعى الوزارة دائما لتطوير آلية الاستضافة او الضم للأسرة وتطوير وسائل التواصل أيضا بينها وبين الجمهور للقضاء على وجود أطفال أو مسنين مشردين بالشارع

وحرصت والى على تكريم الفرق في عدد من المحافظات بالإضافة الى فريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوى المركزي بالوزارة والوقوف على ملاحظات الفريق ومعرفة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم ومدى التعاون مع الفريق من الجهات الأخرى الشريكة للوزارة

وشهد الأسبوعين الماضيين تشكيل فرق عمل مشتركة بين أطفال بلا مأوى وفرق التدخل السريع مع اهتمام الرئيس بحالة الحاجة صفية مما يؤكد قدرة ابناء الوزارة على العمل معا والتعاون من اجل المصلحة العامة ففريق اطفال بلا مأوى بوحداته السبعة عشر في المحافظات العشرة شكل نموذج للأداء الاحترافي واستغلال كل المهارات في جذب الاطفال لدور الرعاية.

وقد نجح فريق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى في انقاذ الحالات الإنسانية لرجال وسيدات كانوا يفترشون الأرصفة وقام بإيداعهم في دور رعاية اجتماعية تم الاشراف والمتابعة لهم من قبل الفريق بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة.