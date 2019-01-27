كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - سيمبا يقتنص برونزية كأس سبورتبيسا قبل مواجهة الأهلي

سيمبا التنزاني

فاز نادي سيمبا التنزاني بالميدالية البرونزية في بطولة كأس سبورتبيسا 2019، وذلك عقب الفوز بركلات الترجيح على مواطنه "مباو" في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، التي أقيمت على استاد دار السلام عاصمة تنزانيا.

يستعد سيمبا التنزاني من خلال كأس سبورتبيسا لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي تقام الأسبوع المقبل في مصر، فيما ستجمع الجولة الرابعة الفريقين في دار السلام.

انتهت المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين قبل أن يتوجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أنصفت سيمبا بنتيجة 5-4.

وكان سيمبا قد خسر فرصة التأهل لمباراة النهائية بعد الخسارة في نصف النهائي أمام بنداري الكيني بنتيجة 2-1.