كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - بالفيديو.. غزل المحلة يقهر الرجاء بهدف رسلان في الممتاز ب

غزل المحلة

حقق فريق غزل المحلة فوزا صعبا على منافسه الرجاء المطروحي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب زعيم الفلاحين ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة دوري القسم الثاني. جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب خالد رسلان في الشوط الثاني. بهذه النتيجة يصعد فريق غزل المحلة إلى المركز الثاني بجانب الرجاء المطروحي برصيد 27 نقطة بينما يتصدر فريق العاب دمنهور الجدول برصيد 30 نقطة.



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