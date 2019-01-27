كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - جيوب فساتين عروس ووصيفاتها تنال إعجاب السوشيال

شاركت "نيل جودارد"، وصيفة الشرف، صورة طريفة من حفل زفاف صديقتها عبر تويتر، وسرعان ما نالت إعجاب آلاف المستخدمين بفضل "جيوب الفساتين".

ظهرت العروس إيف باترسون تضع يديها في جيوب فستان زفافها كما فعلت الوصيفات الشيء نفسه.

وعلقت جوردان على الصورة بطريقة طريفة وقالت إنهن استخدمن الجيوب في سرقة الحلويات.

وقالت جودارد إن الفساتين جعلتهن يشعرن بالراحة وتم تصميمها بطريقة عملية وأنيقة في نفس الوقت. وتعتقد أن الثياب أثبتت أنه من الممكن أن تبدو النساء متألقات عند إضافة الجيوب إلى فساتين السهرة، حيث أحب الجميع الإطلالة غير المتوقعة.

واتفق معها العديد من المستخدمين عبر تويتر، وأثنوا على تصميم الفساتين، ويرون أن الجيوب يجب أن تضاف أكثر إلى تصاميم الملابس النسائية.



