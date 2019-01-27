كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - موناكو يضم جيلسون مارتينيز على سبيل الإعارة

جيلسون مارتينيز

أعلن نادي موناكو الفرنسي، عن ضم اللاعب البرتغالي جيلسون مارتينيز من نادي أتليتكو مدريد الإسباني. وقال بيان النادي الفرنسي، إن مارتينيز سينتقل لصفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. وكان مارتينيز انضم لأتليتكو مدريد مطلع هذا الموسم قادماً من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال حر. وشارك اللاعب البرتغالي خلال هذا الموسم في 12 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم هدف وحيد.

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