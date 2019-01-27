كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - «وجبة فاسدة» تحجز وكيل وزارة الصحة بأسيوط وعائلته فى المستشفى

بسبب وجبة فاسدة فى أحد المطاعم الكبرى، أصيب الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة فى أسيوط، وزوجته وأبناؤه، بتسمم غذائى حاد، مساء أمس، ليقضوا ليلتهم بمستشفى أسيوط الجامعى، وبحسب مصادر طبية، فإن أسرة وكيل الوزارة وصلت فى حالة إعياء شديدة، وتبين من الفحص إصابتهم بـ«تسمم غذائى».

وقالت مصادر أمنية إن حملة مشتركة من مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين داهمت المطعم، وحصلت على عينات من المواد الغذائية لتحليلها، مضيفة: «ننتظر نتائج التحاليل، قبل الإحالة للنيابة»، وتوجه اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إلى المستشفى الجامعى، صباح اليوم، لزيارة وكيل وزارة الصحة وأسرته.

تشريح جثامين «أسرة أكتوبر».. والجيران: ماتوا بـ«أكلة رنجة»

من جهة أخرى، قررت نيابة أكتوبر انتداب الطب الشرعى لتشريح جثامين أسرة من 4 أفراد، توفوا بعد تناول وجبة رنجة، وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات المباحث أن الأب «محمود. م. أ»، 43 سنة، كهربائى، وزوجته «هبة. ر. أ»، 35 سنة، ربة منزل، ونجليهما «عبدالله»، 13 سنة، و«أمنية»، بالصف الأول الثانوى، عثر على جثثهم بعدما انبعثت رائحة كريهة من داخل الشقة التقطها الجيران، فأبلغوا قسم شرطة أكتوبر ثان.

وقال عدد من الجيران إن المتوفين تناولوا «رنجة»، قبل أسبوع، وأصيبوا بتسمم، حتى تم اكتشاف وفاتهم داخل الشقة.(المصدر)