كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - عفو رئاسى عن “سائحة الترامادول” بمناسبة 25 يناير

سائحة الترامادول

نفذت وزارة الداخلية، قراراً رئاسياً بالعفو عن سجناء بمناسبة الاحتفال بثورة يناير وعيد الشرطة، حمل رقم 52 لسنة 2019، من بين المعفو عنهم السائحة الانجليزية لورا بلمر الشهيرة إعلاميا باسم “سائحة الترامادول” بعد قضائها ثلث المدة، من الحكم.

تفاصيل الواقعة تعود لشهر اكتوبر عام 2017، عندما تمكنت جمارك مطار الغردقة من ضبط 290 قرص ترمادول بحوزة سائحة انجليزية تدعي لورا بلمر، 34 سنة، وقررت نيابة الغردقة حبسها 4 أبام مع التجديد وتم احالتها لمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار مصطفى أمين جاد، وعضوية المستشارين محمد نورالدين والدكتور أحمد شتا، قضيت، بحبس السائحة الإنجليزية، لورا مولير، 3 سنوات بتهمة حيازة وجلب أقراص مخدرة محظورة عن طريق مطار الغردقة الدولي.