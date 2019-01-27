كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - لحظة انقسام شاحنة لنصفين على طريق جليدي - فيديو

رصدت كاميرا لوحة قيادة سيارة لحظة خروج شاحنة عن مسارها وانقسامها إلى نصفين بسبب انتشار الجليد على الطريق وتزحلقها.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، وقع الحادث على طريق ساراتوف أوبلاست، بروسيا، حيث كانت السيارة تسير خلف شاحنة ضخمة وسرعان ما شاهد السائق شاحنة أصغر تأتي في الاتجاه المعاكس لهم ولتتفادى الاصطدام بالشاحنة التي بالمقدمة، أدار السائق عجلة القيادة بسرعة كبيرة لتنزلق على الطريق الجليدي.

خرجت الشاحنة عن السيطرة وانقلب نصفها الأمامي بعد انقسامها إلى نصفين، ولكن لم يذكر الموقع أي معلومات عن وقوع إصابات، وانتهى بانتشار الحطام في كل مكان خاصة على بعد سنتيمترات من السيارة ملتقطة الحادث.