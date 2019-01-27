كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - على عبد العال - شباب ثورة 25 يناير أطهار والثورة خٌطفت منهم

قال رئيس مجلس النواب، د. علي عبدالعال "نتحمل عبئًا لا ذنب لنا فيه، والقدر فرض علينا بناء دولة حديثة قوامها المواطن واحترام القانون، وليس كما يدعى البعض بإخراج بعض المقالات والتصريحات"، مستكملا: "الشباب الذين قاموا بثورة 25 يناير، كانوا شبابًا أطهارًا، ولكن الثورة خطفت منهم فى مرحلة معينة".

واستكمل: "نحن نبنى دولة حديثة ونصلح أخطاء الغير، ونؤكد، ليس لمن يخالف القانون جهارًا نهارًا مكانا فى هذه الدولة".