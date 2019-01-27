كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - هيريرا يرفض حسم مستقبله مع اليونايتد

هيريرا

رفض لاعب فريق مانشستر يونايتد "أندير هيريرا" حسم مستقبله بشكل نهائي في النادي الإنجليزي.

العقد الحالي للاعب الإسباني سينتهي مع الشياطين الحمر في يونيو القادم.

وارتبط "هيريرا" بخطوة العودة إلى الدوري الإسباني وتحديدًا لصفوف فريقه القديم أتلتيك بيلباو، إلى جانب تواجده على رادار كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وعندما سُئل عن تجديد تعاقده في الأولد ترافورد، قال "هيريرا" في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "لن أتحدث عن عقدي، لدي أشياء أكثر أهمية من عقدي لكي أتحدث عنها".

وأضاف: "أنا فقط أحاول أن ألعب بشكل جيد وأركز على أدائي، أولويتي حاليًا هي الفوز على بيرنلي وليستر".

وواصل: "إذا كنت أستحق عقدًا جديدًا، فإن العقد سيأتي، أنا لست رجلًا أنانيًا، أريد أن أواصل الفوز بالمباريات، لن أدخل في حالة من الجنون بشأن عقدي".