كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - محدش يخفف هدومه - انخفاض الحرارة 10 درجات.. وعاصفة ترابية وأمطار

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا ملحوظا بدرجات الحرارة يصل إلى 10 درجات مئوية، مؤكدًا أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة والصحراوية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن الأيام المقبلة ستشهد سقوطا للأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأشارت الهيئة إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومدينتي حلايب وشلاتين.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وعلى جنوب البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين:

- السواحل الشمالية الغربية: 18: 6

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 19: 8

- الوجه البحرى والقاهرة: 19: 10

- جنوب سيناء والغردقة: 20: 13

- شمال الصعيد: 19: 5

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 20: 9