كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - تويتر يستعد للتخلص من ناشري الأخبار الكاذبة

في محاولة للحد من انتشار الأخبار المزيفة والمسيئة، تقوم منصة التدوين المصغر تويتر Twitter باختبار ميزة جديدة من شأنها أن تساعد في تعقب المصدر الأصلي للشائعات Original tweet.

وأكد أحد مسئولي تويتر لموقع ""TechCrunch المختص في أخبار التكنولوجيا، أن ميزة 'Original Tweeter' قد تم طرحها للاختبار على نسبة صغيرة من مستخدمي iOS و Android عبر الأسواق.

وأوضح الموقع أنه إذا تم تشغيل هذه الميزة كما هو متوقع، يمكن أن تساعد في التخلص من البيئة السامة والمسيئة على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية ومساعدة سلطات إنفاذ القانون في تحديد ووضع الحسابات المشكوك فيها في المحاكمات بسهولة.

جاءت تلك الإجراءات في الوقت الذي تستعد فيه الهند لإجراء انتخابات عامة، حيث تجتمع مواقع التواصل الاجتماعي العالمية حول كيفية الحد من انتشار المعلومات المضللة والأخبار المزيفة في بلد أدى فيه الاختراق العميق للمواقع المتنقلة إلى جعل تويتر وفيسبوك منبوذين من قبل ملايين الأشخاص.

وقال جاك دورسي ، الرئيس التنفيذي لتويتر، خلال اجتماعه بمعهد "تكنولوجيا دلهي" الهندي، نوفمبر الماضي، إن الأخبار المزورة أصبحت منتشرة كالوباء، مضيفًا أن الشبكة الاجتماعية تتخذ خطوات متعددة بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، للحد من انتشار المعلومات المضللة قبل الانتخابات العامة 2019 في الهند.