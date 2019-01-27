كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - رسالة خاصة من أشرف عبد الباقي لـ"أكرم حسني"

نشر الفنان أشرف عبد الباقي صورة للفنان أكرم حسني تجمعه مع فريق عمل مسرح مصر على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه عبدالباقي، الشكر للفنان أكرم حسني، وذلك بعد حضوره عرضا مسرحيا من عروض فريق مسرح مصر، وعلق قائلا: "نورتنا يا أكرم، ومبسوطين بزيارتك".

من ناحية أخرى، يستعد النجم أشرف عبدالباقي، لعرض مسرحيته "جريما في المعادي" مساء الليلة، على مسرح بيرم التونسي بمدينة الإسكندرية.