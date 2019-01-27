كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - رئيس الوزراء الاسرائيلى: نصرالله فى ورطة بعد تدميرنا الانفاق
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نصرالله في حال إحراج كبيرة بسبب نجاحنا الباهر في عملية "درع الشمال"، لقد بذل رجاله جهوداً كبيرة لحفر الأنفاق، وفي خلال 6 أسابيع، ألغينا تماما هذا السلاح من يده، لنصرالله أسباب جيدة، لماذا لا يريد أن يختبر ثقل قبضتنا؟".
يذكر أن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات في لبنان طالت جهاد عماد مغنية، وسمير قنطار وآخرين، وتجنب حزب الله إبداء أي رد عليها في حينه.
وقلل نصر الله من أهمية اكتشاف إسرائيل لأنفاق بين الجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي، موضحاً أن بعضها يعود إلى أكثر من 13 عاما مضت.
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