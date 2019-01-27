كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - أفضل 10 استخدامات لألواح البلاستيك المضغوطة



تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يعرض أفضل الخدع المستخدمة لأسطوانات الفلين. 1- يوضع إطار داخل كيس بلاستيكي أسود ثم يثبت بالأسطوانات الفلين ليطفو على المرأة، ويستخدم الكيس الأسود في جذب أشعة الشمس لتدفئة حمامات السباحة. ٢- تستخدم لترتيب المكانس بتثبيت قطعة منها في الحائط مع عمل فتحات بها لإيقاف أدوات النظافة. ٣- يمكنه جعل علبة بلاستيكية تطفو على سطح المياه وبها مشروبات مثلجة. ٤- توصل قطعة منه بالمكنسة الكهربائية لشفط خيوط العنكبوت من السقف. ٥- توضعع أسطوانة الفلين على حافة الأسرة لمنع الأطفال من السقوط. ٦- توضع على الشماعة لمنع الملابس من التكسر. ٧- توصل المياه من الحوض الضيق إلى الدلو الموضوع أرضا. ٨- تثبت على الحائط لمنع أبواب السيارات من الاحتكاك بالحائط في الجراج. ٩- تثبت بأرجل الطاولات لمنع الصدمات. ١٠- توضع في أحذية الشتاء ذات الرقبة الطويلة للحفاظ عليها.

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