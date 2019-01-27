كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - الأرصاد - عاصفة ترابية و إنخفاض الحرارة 10 درجات .. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا ملحوظا بدرجات الحرارة يصل إلى 10 درجات مئوية، مؤكدًا أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة والصحراوية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن الأيام المقبلة ستشهد سقوطا للأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين:

- السواحل الشمالية الغربية: 18: 6

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 19: 8

- الوجه البحرى والقاهرة: 19: 10

- جنوب سيناء والغردقة: 20: 13

- شمال الصعيد: 19: 5

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 20: 9