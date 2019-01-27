كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - ننشر أقوال الخطيب أمام لجنة القيم فى شكوى الزمالك

مجلس إدارة الأهلي

مثل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أمام اللجنة القضائية للقيم والأخلاق باللجنة الأوليمبية، اليوم الأحد، للاستماع إلى أقواله في الشكوى التي قدمها النادي الأحمر، ضد رئيس نادي الزمالك، بسبب تجاوزاته وهجومه الضاري على المجلس الأحمر في الفترة الأخيرة.

وجاء مثول الخطيب لجلسة استماع بالأوليمبية بعد الشكاوى الكثيرة التي تقدم بها الأهلي ضد رئيس الزمالك مؤخرا أمام كل من المجلس الأعلى للإعلام واتحاد الكرة والنائب العام ورئيس الوزراء واللجنة الأوليمبية.

وأكد الخطيب خلال جلسة الاستماع أمام لجنة القيم اليوم إنه ومجلس الإدارة تعرضا لسيل من الإهانات من جانب رئيس الزمالك خلال الفترات الأخيرة، خصوصا وأنه دأب على مهاجمة المجلس الأحمر بسبب أو دون سبب.

وأضاف بيبو خلال الجلسة أن النادي الأهلي تعرض لإهانات وإتهامات كبيرة وخطيرة للغاية من جانب رئيس الزمالك بعد التعاقد مع حسين الشحات من العين الإماراتي، مؤكدا أن رئيس القلعة البيضاء وجه اتهامات غير مقبولة للصفقة ولم ولن يرضى بها مسئولو القلعة الحمراء.

وأشار رئيس الأهلي أن رئيس القلعة البيضاء دأب أيضا على مهاجمة النادي ورموزه وفريق الكرة بألفاظ لا يتقبلها الذوق العام، وأنه لابد من إيقاف كل هذه الأمور التي ليس لها أي علاقة بالرياضة.

وحضر الخطيب جلسة استماع اللجنة القضائية التي يترأسها المستشار محمدي قنصوة، وعضوية كل من: المستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، واللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق، ومقرها داخل اللجنة الأوليمبة، حيث كان في استقباله ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأوليمبة.

وكان الأهلي قد أصدر بيانا منذ عدة أيام يشكو فيه رئيس الزمالك للجنة القيم، جاء كالتالي: -

«طالب النادي الأهلي في مذكرة رسمية صباح اليوم إلى المستشار محمدي قنصوه، رئيس اللجنة القضائية للقيم والتحقيق باللجنة الأولمبية المصرية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية بما يتفق مع المبادئ الدولية ومدونة السلوك والأخلاقيات ضد رئيس نادي الزمالك بعد اتهاماته الكاذبة للأهلي وقياداته وجماهيره عبر وسائل الإعلام..

وقال النادي الأهلي في شكواه إن تجاوزات رئيس الزمالك المتكررة والصمت حيالها، يشعل نار الفتنة بين جماهير الأندية في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن للتوحد خلف المصلحة العليا للبلاد..

وقدم النادي الأهلي حافظة مستندات تتضمن تجاوزت رئيس الزمالك المتكررة واتهاماته التي لا تستند إلى دليل ، في الوقت الذي أعلن فيه مسئولو الاهلي أن مستندات النادي جاهزة للاطلاع عليها من أية جهة رقابية في الدولة، في ظل العمل بشفافية من أجل المصلحة العامة للنادي والوطن..

وطالب النادي الأهلي باتخاذ إجراءات رادعة بالقانون واللوائح تجاه رئيس الزمالك والذي لم تتم محاسبته رغم تطاوله المستمر في وسائل الإعلام وخوضه في الأعراض وتوجيه السباب والشتائم»

جدير بالذكر أن رئيس الزمالك كان قد اتهم الأهلي بتلقيه تمويلا من رجال أعمال من دولة قطر، من أجل التعاقد مع صفقاته الشتوية التي تخطت ميزانيتها الـ50 مليون جنيه، بعد ضم حسين الشحات ورمضان صبحي وياسر إبراهيم محمود وحيد وحمدي فتحي ومحمد محمود، كما كان رئيس الزمالك دائم الهجوم على بيبو وإدارته وإقحام نفسه في أزمة الأهلي مع تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز.