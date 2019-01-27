كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - أبو تريكة من موريتانيا: مصر بطل إفريقيا 2019

أبو تريكة

كرم أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتانى لكرة القدم، محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر والنادى الأهلي السابق، على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل فى موريتانيا لعام 2018، والذى أقيم مساء أمس بالعاصمة "نواكشوط".

وأعرب محمد أبوتريكة عن سعادته الغامرة بالتكريم قائلاً، "هذه الزيارة الثانية لى لدولة موريتانيا فى المرة الأولى، كنت لاعباً والآن وأنا معتزل، أشكر الاتحاد الموريتانى لكرة القدم على تلك الدعوة".

وأضاف "سعيد بحصول منتخب موريتانيا على جائزة الأفضل في افريقيا لعام 2018 من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وسعيد بحضوري لتلك النسخة من الحفل فى عام صعود المنتخب الموريتاني لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر للمرة الاولى في التاريخ".

تابع لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي السابق، "منتخب موريتانيا سيحظى بإستقبال حافل من مصر وحسن الضيافة والتنظيم، وسيجد أيضاً مساندة جماهيرية هائلة خلال في المسابقة القارية".

واختتم محمد أبوتريكة تصريحاته قائلاً، "أتمنى لمنتخب موريتانيا التوفيق في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي سيتوج بلقبها منتخب مصر بمشيئة الله".