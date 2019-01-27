كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - فيديو مروع .. لحظة انفجار قاذفة نووية روسية
كشفت لقطات صادمة نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، للحظة تحطم مميت لقاذفة نووية روسية حلقت شمال الدائرة القطبية الشمالية في عاصفة ثلجية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم الأربعة.
كان القاذفة فوق الصوتية "توبواى" Tu-22M3 'Backfire' تهبط في مورمانسك على مسافة منخفضة عندما ارتدت من المدرج، وكسر ظهر الطائرة ، مما أدى إلى انزلاق قمرة القيادة في باطن الأرض، ليندلع انفجار هائل وضخم.
فيما وأصرت وزارة الدفاع الروسية على أن الطائرة لم تكن مسلحة في وقت الحادث الذي وقع في 22 يناير.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مروع .. لحظة انفجار قاذفة نووية روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.