كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - فيديو مروع .. لحظة انفجار قاذفة نووية روسية

كشفت لقطات صادمة نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، للحظة تحطم مميت لقاذفة نووية روسية حلقت شمال الدائرة القطبية الشمالية في عاصفة ثلجية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم الأربعة.

كان القاذفة فوق الصوتية "توبواى" Tu-22M3 'Backfire' تهبط في مورمانسك على مسافة منخفضة عندما ارتدت من المدرج، وكسر ظهر الطائرة ، مما أدى إلى انزلاق قمرة القيادة في باطن الأرض، ليندلع انفجار هائل وضخم.

فيما وأصرت وزارة الدفاع الروسية على أن الطائرة لم تكن مسلحة في وقت الحادث الذي وقع في 22 يناير.

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