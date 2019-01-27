كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - علي عبد العال: شباب ثورة 25 يناير "أطهار"

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن الذين قاموا بثورة 25 يناير شباب أطهار، لكن الثورة خطفت منهم في مرحلة معينة، واستطاعوا استردادها مرة أخرى.

وقال عبد العال: "نحن نبنى حاليا دولة حديثة، ونصلح أخطاء الغير"، وأشار إلى أهمية احترام القانون.

ومن ناحية أخرى، قال عبد العال إن قانون التصالح في مخالفات البناء له حساسية خاصة، ويحمل العديد من الأسئلة والتعليقات التي ستؤدي إلى توضيح وفهم جيد لمشروع القانون.

وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مخالفات البناء لا يسأل عنها النظام الحالي، وإنما الأنظمة السابقة التي تركت هذه المخالفات حتى أصبحت ممنهجة، وقال :"نحن نتحمل شيئًا ليس لنا ذنب فيه".