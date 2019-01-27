كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - محمد نور يحدد موعد طرح أغنية "طعم البرد"



يطرح الفنان محمد نور أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "طعم البرد" منتصف شهر فبراير المقبل. أغنية " طعم البرد " تعاون فيها "نور" مع كل من الشاعر محمد البدري، والملحن والموزع الموسيقي محمد شفيق. من ناحية أخري يعقد محمد نور جلسات تحضيرية من أجل اختيار أغاني ألبومه الجديد الذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع الموسيقي زووم.

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