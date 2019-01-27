كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - المصيلحي: لن يتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات إلا بعد التحديث

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية إلا بعد الانتهاء تماما من تحديث بيانات البطاقات التموينية.

وقال وزير التموين خلال جولته التفقدية بمحافظة بورسعيد لافتتاح أول سوق تجاري للأسماك والمجمع الإداري الجديد لتقديم الخدمات التموينية: "إن عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد والتي تقترب من 6 ملايين مولود وصرف المقررات التموينية ستنتهي قبل 30 يونيو المقبل".

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي افتتح اليوم الأحد، مبنى مجمع إدارات ومكاتب التموين بمحافظة بورسعيد، برفقة المحافظ اللواء عادل غضبان، ومدير مديرية تموين ببورسعيد ناصر ثابت، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير التموين بالمحافظة لمتابعة سير الأسواق والمخابز التابعة للوزارة، والتأكد من توافر المنتجات الغذائية والخبز للمواطنين، بأسعار مناسبة.