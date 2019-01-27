كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - عاصفة ترابية ورياح مثيرة تضرب أسوان
تعرضت مساء اليوم الأحد، محافظة أسوان لعاصفة ترابية ورياح مثيرة للرمال.
وأعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وفرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبًا لسقوط أمطار ولمواجهة أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية.
كما أعطى اللواء أحمد إبراهيم توجيهاته بوقف الحركة المرورية على الطرق السريعة وخاصة طريق "أسوان - القاهرة الغربى" الصحراوي، حتى مدينة السباعية شمال المحافظة، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، ولاسيما للبواخر والمراكب الشراعية والذهبيات المتخصصة في الرحلات السياحية.ض
وشدد محافظ أسوان على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة رفع مخلفات الأشجار في حالة سقوطها، مع متابعة انتظام عمل المرافق العامة وخاصة محطات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، علاوة على إبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأى تداعيات للعاصفة الترابية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة ترابية ورياح مثيرة تضرب أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.