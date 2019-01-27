كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - عاصفة ترابية ورياح مثيرة تضرب أسوان

تعرضت مساء اليوم الأحد، محافظة أسوان لعاصفة ترابية ورياح مثيرة للرمال.

وأعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وفرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبًا لسقوط أمطار ولمواجهة أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية.

كما أعطى اللواء أحمد إبراهيم توجيهاته بوقف الحركة المرورية على الطرق السريعة وخاصة طريق "أسوان - القاهرة الغربى" الصحراوي، حتى مدينة السباعية شمال المحافظة، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، ولاسيما للبواخر والمراكب الشراعية والذهبيات المتخصصة في الرحلات السياحية.ض

وشدد محافظ أسوان على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة رفع مخلفات الأشجار في حالة سقوطها، مع متابعة انتظام عمل المرافق العامة وخاصة محطات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، علاوة على إبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأى تداعيات للعاصفة الترابية.