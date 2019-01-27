كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - عاجل - رئيس فرنسا يصل أسوان برفقة زوجته

وصل قبل قليل، ايمانويل ماكرون، رئيس فرنسا وزوجته والوفد المرافق له، إلى مطار أبو سمبل الدولى بمحافظة أسوان جنوب مصر، وكان فى استقبالهم بالمطار وزيرة السياحة رانيا المشاط، ووزير الآثار خالد العنانى، بجانب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وتوجه رئيس فرنسا والوفد المرافق له، فور وصولهم إلى معبد أبوسمبل للاستمتاع بجولة سياحية داخل المعبد، والاستماع إلى شرح توضيحى حول الحضارة الفرعونية وقصة تشييد معبدى الملك رمسيس الثانى وزوجته نفارتارى بأبوسمبل.

وعقب انتهاء الجولة السياحية بالمعبد، يتوجه الرئيس الفرنسى والوفد المرافق له بعد ذلك إلى أحد فنادق مدينة أبوسمبل، لتناول وجبة الغداء، بعد استقبال حافل بالفلكلور ذات الطابع الأسوانى والنوبى الذى تتميز به أسوان.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس فرنسا والوفد المرافق له، إلى مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد، استعدادا للقمة المصرية الفرنسية التى ستعقد غدا الاثنين بين الرئيسين المصرى والفرنسى.