كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - الرئيس السوداني عمر البشير يغادر مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الرئيس السوداني عمر البشير بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات مع نظيره السوداني بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وتطرقت المباحثات إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي، وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية والاستثمار.

وتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب المباحثات لعرض أهم ما جاء خلالها.