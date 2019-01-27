كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - برادلي كوبر يشارك ليدي جاجا الغناء في أمريكا

فاجأ النجم العالمي برادلي كوبر الحاضرين بحفل المغنية الأمريكية ليدي جاجا بحفلها في ولاية لاس فيجاس الامريكية أمس السبت، حيث شاركها الغناء على المسرح.

وشارك كوبر في وصلة غناء مع ليدي جاجا على انغام اغنية Shallow ، التي قدمتها في فيلمها A star is born الذي شارك برادلي كوبر في بطولته وخاض من خلاله أولى تجاربه الإخراجية.

وينافس فيلم a star is born على 8 فئات في حفل الأوسكار الـ91 المقرر إقامته يوم 24 فبراير المقبل في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.

وتدور أحداث الفيلم حول جاكسون ماين (برادلي كوبر)، نجم موسيقى الكانتري على حافة التراجع في مستواه، يكتشف فتاة موهوبة مغمورة تُدعى آلي جيرمانوتا (ليدي جاجا). عندما تشرع علاقة عاطفية بينهما في التأجج، يقوم جاكسون بدفع جيرمانوتا إلى دائرة الضوء والشهرة. وبينما تقطع آلي مسيرتها بنجاح، يعاني جاك صعوبة في الحفاظ على مجده.