كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - تراجع كبير في أسعار الدولار والريال السعودي بالبنوك اليوم الأحد

انخفض الدولار في تعاملات اليوم الأحد في البنوك المحلية وهو التراجع الأول للعام الجارى 2019 حيث انخفض ببنوك الأهلي المصرى ومصر بمقدار 4 قروش مسجلا نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع في تعاملات الأربعاء الماضى.

كما انخفضت الورقة الخضراء ببنك الإسكندرية بمقدار 10 قروش مسجلا نحو 17.76000 جنيه للشراء و17.86000 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.89000 جنيه للشراء و17.96000 جنيه للبيع في تعاملات الأربعاء الماضى.

وفى السياق نفسه تراجع الدولار بالبنك العربى الأفريقي الدولى بمقدار 9 قروش ليسجل نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار بالمصرف المتحد نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقارنة بــ 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع، بتراجع قدره 24 قرشا، كما انخفض الدولار بالبنك التجارى الدولى نحو 20 قرشا ليسجل نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

تراجع الريـال السعودي بالبنوك

تراجع الريـال السعودي بشكل محلوظ في تعاملات اليوم الأحد، متأثرا بانخفاض الدولار الأمريكي أمام الجنيه، حيث سجل بالبنك الأهلي المصري نحو 4.718 جنيه للشراء، و4.7447 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.757 جنيه للشراء و4.7837 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 4 قروش عن تعاملات الأربعاء الماضي.

وانخفض الريـال السعودي بمقدار 3 قروش ببنك مصر، ليسجل نحو 4.7204 جنيه للشراء، و4.7326 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.7579 جنيه للشراء، و4.7698 جنيه للبيع.

وفي السياق نفسه، تراجعت العملة السعودية ببنك الإسكندرية بمقدار قرشين ليسجل نحو 4.70464 جنيه للشراء، و4.75190 جنيه للبيع، مقابل 4.73907 جنيه للشراء، و4.77742 جنيه للبيع.

كما تراجع الريـال السعودي بنحو قرش بالبنك العربي الأفريقي الدولي بنحو قرش، ليسجل 4.6797 جنيه للشراء، و4.733 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولي نحو 4.6873 جنيه للشراء و4.7327 جنيه للبيع، مقابل 4.7431 جنيه للشراء، و4.789 جنيه للبيع.