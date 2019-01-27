كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - شاهد - إيناس عز الدين تخطف الانظار بصورة من باريس



نشرت الفنانة الشابة إيناس عز الدين، صورة جديدة اليوم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" حيث تتواجد هناك لإجراء جلسات علاج طبيعي على ذراعها الأيسر بعد خضوعها لعملية جراحية فيه في القاهرة قبل عدة أسابيع. وعلقت إيناس على الصورة قائلة: "صباح الخير على حبايبي وحشتوني"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها مشيدين بجمالها. يذكر أن "إيناس" تعرضت لحادث سير مروع أثناء سفرها إلى الساحل الشمالي قبل أشهر عدة، حيث انقلبت سيارتها 18 مرة بحسب نتائج فحص سيارتها.



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