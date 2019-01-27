كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فساد القمح الكبرى"

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فساد القمح الكبرى"، لجلسة ٢٧ فبراير المقبل.

أكدت التحقيقات قيام المتهم الأول بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة، لصالح كل من المتهمين "عبد الغفار.م" نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، و"محمد.ك" مالك شونة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عُهد صومعة "إرم" وشونة "أبناء الجيزة" سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.