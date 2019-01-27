كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:35 مساءً - قافلة طبية للكشف على أهالي "المنتزه" ينظمها حزب مستقبل وطن

الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالاسكندرية اشرف سردينة

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية على مدار يومين متتاليين قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، للكشف على أهالي منطقة اسكوت بالمنتزه، وكذلك توفير العلاج اللازم لغير القادرين.

القافلة، تم تنظيمها تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، عن دائرة المنتزه، وبدعم من الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالمنتزه محمد أشرف سردينة، وبحضور ياسر العتي الأمين العام المساعد للحزب بالإسكندرية.

من جانبه قال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالاسكندرية اشرف سردينة، إن حزب مستقبل وطن بالمنتزه حريص كل الحرص على دعم ورعاية أبناء الاسكندرية وخصوصا منطقة المنتزه، منوها بأن القافلة التي تم تنظيمها مؤخرا لخدمة أهالي منطقة "اسكوت".

اضاف، أن حزب مستقبل وطن ينظم من آن لآخر الحملات والقوافل الطبية تماشيا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن الأمراض السارية وغير السارية التي بدأت منذ فترة.

ووجه الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن التحية والتقدير لكل من شارك في القافلة الطبية، مؤكدا على أن الحزب يسعى ويكرس كل جهوده لخدمة أبناء الوطن.