انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" تحتجز سائحاً روسياً بسبب طائرة "درون" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 05:26 مساءً - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سائحاً روسياً قالت إنه أطلق طائرة مسيرة صغيرة (درون) داخل مطار "بن غوريون في "تل أبيب".

ووفقاً لـ"القناة 20" العبرية جرى اعتقال السائح الروسي عندما حاول إطلاق الطائرة قُرب المطار، واستجوابه وتمديد احتجازه للتحقيق معه، مؤكدة أنه لم يتم تعطيل عمل المطار أو توقيف الرحلات بسبب الحدث.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شرطة الاحتلال، ميخائيل زينغرمان، لوكالة "تاس" الروسية، أن السلطات مددت احتجاز السائح، البالغ من العمر 46 عاماً، يوماً إضافياً.