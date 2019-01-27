انت الان تتابع تفاصيل خبر انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 05:26 مساءً - أعلن مركز التحكم القومي لشبكة الكهرباء في السودان (حكومي)، الأحد، انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد.

وذكر المركز، في بيان، أن المهندسين والفنيين بدؤوا إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة، تدريجياً.

ولم يشر البيان إلى أسباب انقطاع التيار عن الشبكة القومية للكهرباء، التي تمد جميع ولايات البلاد بالتيار الكهربائي، أو موعد عودته بشكل كامل.

وفي 10 يناير الجاري، انقطعت الكهرباء عن كل ولايات البلاد، وأرجعت وزارة الكهرباء حينها السبب إلى "عطل فني".

وفي 21 من الشهر ذاته وقع إطفاء عام للكهرباء، دون أن تقدم الجهات الرسمية أي توضيح لأسبابه.

وتشهد الولايات السودانية طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية، وسط بطء في عمليات بناء محطات جديدة؛ بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد التي استمرت عقدين، قبل رفعها في أكتوبر 2018.

يأتي ذلك في وقت يشهد السودان، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات استخدمت فيها قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين؛ وهو ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً بحسب رواية الخرطوم.

لكن منظمة العفو الدولية تقول إن أكثر من 40 شخصاً قُتلوا في الاحتجاجات التي تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد الأفريقي.