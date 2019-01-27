انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. مادورو يواجه غضب شعبه بالرقص والعزف! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 05:26 مساءً - بعيداً عن غضب جماهير شعبه الذي يخرج منذ خمسة أيام يطالب برحيله عن كرسي السلطة، خرج الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وهو يرقص مع زوجته سيليا فلوريس على إيقاع "البنقز"، ويعزف الموسيقى وسط أنصاره في العاصمة كاراكاس.

ونقل التلفزيون الرسمي لقاءً لمادورو مع أنصاره وكانت ترافقه عقيلته، التي رقصت معه، ثم طبل مادورو بحماس على "البنقز"، وهي آلة تصدر الصوت عن طريق الطرق أو الضرب.

وحمل الحضور صوراً وتماثيل للرئيس الفنزويلي، معربين عن تأييدهم له، بعد قرار عدد من الدول الاعتراف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، كرئيس مؤقت للبلاد.

جدير بالذكر أن فنزويلا تشهد توتراً متصاعداً؛ على إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، الأربعاء الماضي، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيساً انتقالياً، وتبعته كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وتشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا، وجورجيا، ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيساً لولاية جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب، نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن؛ متهماً إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.