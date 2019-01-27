أخصائية تحذر من الإنجاب في سن الـ40: "يمثل خطرا على الأم"

حذرت الدكتورة ابتسام جابر، أخصائية نساء وتوليد، اليوم، من حمل الأم في سن الأربعين، وذلك لخطورته على حياة الأم والطفل، وزيادة احتمال تعرض الاثنين إلى الإصابة بأمراض مختلفة.

وناقشت "جابر" خلال تنظيم مركز إعلام برج العرب، ندوة بعنوان "خطورة الحمل المبكر والمتكرر والمتأخر"، بمستشفى برج العرب الجديد، أهم النقاط الناتجة عن خطورة الحمل المبكر والأمراض التي تتعرض لها من العضوية والنفسية وعدم استعداد الفتاة للحمل ومن ثم مهددة إلى التعرض للإجهاض والنزيف.

وقالت إن الحمل المتكرر يؤدي إلى ضعف الحالة الصحية للأم، من الاستنزاف الصحي وتعرض الرضيع إلى ضعف شديد، مؤكدة أن الحمل المتأخر يمثل خطرا على الأم الحامل، وذلك في سن الأربعين.

وأضافت أنه يجب عدم التفكير في الحمل عند سن الأربعين لزيادة احتمالية التعرض لأمراض مختلفة، مع زيادة احتمالية إصابة الأطفال بمتلازمة داون والتخلف العقلي، موضحا أن ذلك يأتي ضمن التوعية بوسائل تنظيم الأسرة.

وأوصت بعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة دون استشار الطبيب حيث أن هذه الوسائل تحدد حسب العمر والوزن وقياس الضغط.

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