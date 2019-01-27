مواقف الأطفال تضعك "في نصف هدومك".. واستشاري: "متعلقش ولا تضحك"

للاطفال مواقف كثيره منها المضحك ومنها الصادم، ومواقف اخرى تجعلك "في نص هدومك"، ورصدت "هن" بعض المواقف التي تعرضت لها الأمهات.

تقول أسماء والده لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات وأخرى لم تكمل نصف عامها الأول إن ابنتها الكبرى سألتها ذات مرة ماذا تفعل شقيقتها الصغرى وكانت تقصد "الرضاعة"، فردت عليها قائلة: "بتشرب قهوة"، وبعد عدة أيام كانوا في زيارة لحماتها والتي طلبت منها تحضير فنجانا من القهوة فردت الصغيرة بكل عفوية: "تعالي اشربي من ماما".

أما أم سلمى فتحكي أنها كانت تجهز المنزل لاستقبال زملاء زوجها في العمل، وبعد الانتهاء من تنظيف المنزل بدأت في تجهيز الطعام وعند قدوم الضيوف ودخولهم غرفت الجلوس لاحظو أن الطفلة قامت بفتح الفوط الصحية الخاصة بوالدتها ولزقتها على المنضدة الرئيسة ما تسبب في وضع محرج للأبوين والضيوف أيضا.

وتقول والدة الطفل زين إنه يعشق التقليد وفي يوم وبعد اختفاء دام لاكثر من 10 دقائق تخيل الأبوين أن الطفل دخل في نوم عميق، لتشك الأم وتبحث عن ذو العامين ونصف لتجده يرسم على وجهه بألوان الـ"مكياج"، التي خسرتها من بعد هذا اليوم.

وتقول الدكتورة منى هاني استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية لـ"هن" إن مثل هذه الأفعال من الطبيعي أن تصدر من الأطفال في هذا العمر، وذلك بعد انفتاحهم بمشاهدة الكارتون وبعض الفيديوهات والأفلام.

وأكدت أن رد الفعل الطبيعي هو التجاهل وعدم إظهار رد فعل سواء بالضحك أو بالعقاب، حتى لا يدخل الطفل في مرحله العناد، وتكرار الأمر لأكثر من مرة أو جعلها وسيلة لإضحاك الأخرين.

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