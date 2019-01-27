بالصور| "مورجان"اعتنقت الإسلام وخطف زوجها بناتها.. قابلت إحداهن بعد 34 عامًا

تزوجت سيدة بريطانية تدعى جاكي مورجان من رجل يدعى صادق صالح، وقررت اعتناق الإسلام والتقرب من الله، وعاشا 3 سنوات من الود والمحبة، ولكن تغير كل شئ وتعرض زواجهما للانهيار واستدعى الأمر بتركها المنزل.

وبعد تفكير طويل قررت السيدة تفضيل مصلحة بناتها على مصلحتها ورغبتها الشخصية واضطرت للعودة إلى منزلها لزوجها.

دبر الزوج خطة محكمة لآخذ الفتيات من حضن أمهم، حيث أخبرها برغبته في اصطحاب بناته معه لرؤية أصدقائه في "كارديف"، ولكنه قام باختطافهن وذهب للمملكة العربية السعودية منذ عام 1986.

أخذت "مورجان"، تبحث عن الفتيات في جميع البلاد، وذهبت بشهادات ميلاد بناتها إلى اليمن لتبحث عنهن، لتجد بعدها ابنتها "صفية"، وبفضل حملة تمويل جماعي جمعت من خلالها 7500 جنيه استرليني، استطاعت الأم الذهاب لـ"كارديف".

استطاعت الأم مقابلة ابنتها من جديد بعد غياب دام 34عامًا، لتجدها أصبحت الآن امرأة متزوجة ولديها أطفال.

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