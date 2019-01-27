الرئاسة السورية تعلن تطورا جديدا في إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية، صورة جديدة لأسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، خلال رحلة التعافي من إصابتها بسرطان الثدي.

وظهرت "أسماء" بأزياء "كاجوال" زرقاء، واضعة "حجاب" بألوان متعددة، ممسكة بمجموعة من الأوراق.

وعلقت الصفحة الرسمية للرئاسة: "كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث.. وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بدمشق تكللت بالنجاح".

وأضافت: "رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السيدة الأولى في سوريا، ظهرت رفقة الرئيس بشار الأسد خلال زيارة إلى كنيسة السودا في طرطوس، شرق البلاد، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، منذ أسابيع.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، أن ذلك يعد الظهور الأول لأسماء الأسد، بعد أربعة أشهر من إعلان سوريا إصابتها بسرطان الثدي، حيث ظهرت حينها، وقد سقط جميع شعرها، بسبب خضوعها للعلاج الكيميائي.

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