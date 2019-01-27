دماء الطفل "سيف" تقود أمه للمحاكمة.. والتحريات: "قيدته وضربته 3 ساعات حتى الموت"

انتهت حياة الطفل "سيف"، 13 عاما، داخل شقته بمنطقة الوراق، وكشفت التحريات والتحقيقات أن والدة الطفل تعدت عليه بالضرب المبرح لمدة 3 ساعات متواصلة حتى سقط جثة هامدة، وحملت جثته وذهبت إلى مستشفى إمبابة العام، وادعت تعرضه لحالة إعياء شديدة.. وكشفت المعاينة الأولية وجود كدمات وسحجات في مختلف جسد الضحية، نتيجة تعرضه للضرب المبرح، ما أدى إلى وفاته.. وأبلغت المستشفى قسم شرطة الوراق.

وانتقلت قوة أمنية، تحت قيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وتمكنت من كشف ملابسات الواقعة، بعدما أجرت معاينة شقة المتهمة وتبين وجود آثار دماء على أرضية غرفة النوم، وعثر على منشفة به آثار دماء وإيشارب أبيض اللون وعباءة ممزقة، وألقي القبض على الأم المشتبه فيها بارتكاب الواقعة.

وجاء في محضر الشرطة، أنها اعترفت بتفاصيل الجريمة، قائلة: "كان بيهرب مني كتير، وسابني وراح لأبوه، وأنا كنت بأدبه، وضربته لقيته مات في إيدي".

"إيمان"، 35 عاما، ربة منزل، تزوجت 3 مرات، زوجها الأول توفي، وتزوجت من عامل وأنجبت منه الطفل "سيف" 13 سنوات، وانفصلت عن زوجها منذ 7 سنوات، وتزوجت من آخر منذ 5 سنوات وأنجبت منه طفلا 4 سنوات، وانفصلت عنه منذ عدة أشهر، وفقا لتحريات المباحث التي جرت تحت إشراف ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة.

بداية الكشف عن الواقعة، وفقا لتحريات المباحث التى جرت تحت قيادة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، كانت ببلاغ من مستشفى إمبابة العام لقسم شرطة الوراق، بوصول الطفل (سيف أ. إ. ح.- طالب بالصف الثاني الإعدادي- سن 13) جثة هامدة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتبين من خلال الفحص ومناظرة الجثة وجود جرح بالفم وخدوش حول الرقبة، وتم التقابل مع والدة المتوفي المدعوة (إيمان ز. ع. ا. م.- سن 26- عاملة نظافة)، ومقيمة دائرة القسم، وقررت أنها عثرت على نجلها فاقدا الوعي أمام باب الشقة سكنها، فقامت بنقله للمستشفى أملاً في إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث، التى جرت بمعرفة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، أنه من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، وإعادة مناقشة والدة المتوفي وتضييق الخناق عليها، قررت أنها منفصلة عن والد المجني عليه منذ حوالي 7 سنوات، وأن المتوفي يقيم صحبة والده (دائرة قسم الأهرام).. وحضر لزيارتها منذ أسبوع وطلب منها أكثر من مرة الخروج من المنزل، كما اعتاد أثناء تواجده صحبة والده إلا أنها رفضت.

تواصل الأم: "الطفل المجني عليه استغل استغراقها في النوم وخرج من المنزل متسللاً، وعقب عودته حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح يوم الواقعة.. عنفته وقيدت يديه وقدميه بقطع من الملابس وتعدت عليه بالضرب صفعاً على وجهه وركله بقدميها لتأديبه".

وتابعت: "أثناء ذلك فوجئت بحدوث نزيف له بالأنف والفم وفقد الوعي فقامت بفك وثاقه لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة ونقلته للمستشفى، واختلقت الواقعة خشية افتضاح أمرها".

وعقب تسجيل اعترافات المتهمة، انتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت قيادة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، لمحل الواقعة.

وانتقل لمقر الواقعة رئيس نيابة الحوادث، وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، وحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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