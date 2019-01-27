عمر متولي لمي عز الدين: "وقفتي على الكنبة علشان تتصوري معايا"

نشر الفنان الكوميدي عمر متولي صورة تجمعه بالفنانة مي عز الدين عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق "متولي"، على الصورة قائلًا: "أغنية يتعلموا وهاشتاج أي لاڤ ماي فرندز وذكريات.. كل ده جميل.. لكن نخبى علي جمهورنا العظيم إنك وقفتي علي الكنبة عشان تتصوري معايا، لأن فرق الطول رهيب ده اللي لا يمكن أسمح بيه أبدا".
وانهالت التعليقات على الصورة من متابعيه حيث علق أحدهم: "يعني لابسة كعب وبرضه قصيرة"، وكتب آخر: "يا عم هتخبط في السقف".
من جهة أخرى، تسابق "مي" الزمن للانتهاء من مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، والذي قررت أن تخوض به سباق الدراما الرمضاني 2019، وتأمل أن تنتهي من التصوير قبل قدوم شهر رمضان.
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