مدرب كمال أجسام: "يمكن تناول أم علي بشروط معينة لإنقاص الوزن"

عند الالتزام بنظام غذائي للتقليل من الوزن، هناك بعض الأكلات التي يجب الامتناع عنها، وذلك نظرا للسعرات الحرارية التي تحتويها، ومن ضمن تلك الأكلات "أم علي"، ولكن اليوم يقول الكابتن هاني جلال المتخصص في تدريب الـ"فيتنس" وكمال الأجسام، لـ"هن" إنه من الممكن تناولها بمقدار طبق صغير بجانب الوجبة.

وأكد "هاني" أنه من الممكن تناولها مرة واحدة فقط خلال الـ10 أيام لإنقاص الوزن، أو تناولها إلى جانب الوجبة "الفري".

وإليك طريقة لإعدادها ولكن بسعرات حرارية قليلة، كالتالي:

المكونات:

8 قطع متوسطة من الكرواسون.

3 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور.

3 ملعقة كبيرة اللوز.

3 ملعقة كبيرة فستق.

350 جرام حليب المكثف خالي الدسم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 كوب الماء.

كوب كريمة خالي الدسم.

الطريقة:

1- يمزج الكرواسون مع المكسرات في قالب الفرن.

2- يمزج الحليب مع الفانيليا والماء وتسخن حتى الغليان.

3- يصب مزيج الحليب على الكروسون وتوضع جانباً لمدة 5 دقائق.

4- توضع الكريمة على الطبق السابق وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

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