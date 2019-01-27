بالصور| مي حلمي تستطلع آراء متابعيها بعد الـ"نيو لوك": "لولا اختلاف الأذواق"

نشرت مقدمة البرامج مي حلمي صورًا جديدة لها بعدما قصت جزءًا من شعرها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واستطلعت آراء متابعيها حول قصة شعرها الجديدة، عبر توجيه سؤال لهم بخاصية "ستوري"، التي يتيحها الموقع ذاته.

وظهرت "حلمي" في الصور بـ"قُصة أمامية"، لكنها أخفت ملامحها باستخدام إحدى يديها، وعلقت قائلة: "تفتكروا عملت إيه في شعري"، لتتوالى تعليقات متابعيها، التي تباينت بين الإعجاب بالشكل الجديد أو تفضيل إطلالتها المعتادة.

وأعادت "مي" نشر عدد من تعليقات متابعيها عبر خاصية "ستوري"، وعلقت ساخرة: "يختاااي لولا اختلاف الأذواق".

وكانت "مي" أعلنت ارتباطها مجددًا بالمطرب محمد رشاد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشرها الصور الخاصة بحفل زفافهما والذي أُلغى قبل ساعات من الحفل، لحدوث أزمة نشبت بينهما، ولم يستطعا تجاوزها حينها.

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