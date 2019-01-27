"منى" ترفع دعوى نفقة متعة: "مبيستحماش.. طلقني غيابي وأخد عفشي ورماني على الأرض"

أقامت "منى ع."، صاحبة الـ30عامًا، دعوى نفقة متعة، بعد طلاقها غيابيا من زوجها "أحمد م." بمحكمة الأسرة، بـ"الكيت كات"، معللة ذلك بقيام زوجها بالتخلي عنها بعد مرور عام ونصف على زواجهما، وقالت: "مبقاش عاوزني ولا عاوز يخلف، وبقيت غلطة ومرحلة في حياته".

عانت الزوجة من قلة نظافة زوجها الشخصية وحاولت التغاضي عن هذا الأمر طيلة مدة الزواج، قائلةً: "مكنش بيستحمى ومعفن ماديًا وجسديًا، كنت بقرف منه واستحملت قولت يمكن يتغير، كنت بنام فالأرض وساعات في غرفة تانية لوحدي".

وأضافت: "مرتبه ودخله المادى مكنتش أعرفه، وكنت بصرف على نفسي وعلى كُليتى، أنا في آداب قسم علم نفس"، ولبس ومصاريفي كله، وأول ما الدنيا ظبطت وخلص ديونه ومرتبه زاد، أخد العفش وطلقني غيابي".

وأكدت الزوجة على مشاركتها للزوج في بناء بيتهم، قائلةً: "إحنا شاركنا بعض في تكوين البيت أنا جيبت الأجهزه الكهربائية والفرش، وهو جاب غرفة النوم والركنة وصحابه جابوله السفرة هدية".

حاولت الزوجة مرارًا وتكرارًا الإصلاح من زوجها لكن بدون جدوي، تقول: "كنت بحاول يكون أنظف أنا كنت بحب بيتي أكتر منه، ومش بالساهل تتخلى عن شخص حبتيه وعيشتي معاه تحت سقف واحد، بس مقدرتش استحمل أكتر بقيت مش طايقاه، وعلشان كدا هو طلق إنما أنا مطلبتش الطلاق".

واستطردت: "خد عفشي ورماني على الأرض بعد ما وقفت معاه ورضيت أعيش في مدينة تانية، ورضيت مخلفش علشانه، وبعد ما رمانى في الشارع ناس ولاد حلال وقفوا معايا بعتولي فلوس اشتريت أوضة نوم".

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