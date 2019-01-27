بالفيديو| بـ"الفستان الأبيض".. عشيقة عريس تقتحم حفل زفافه وتخربه

تحولت ليلة زفاف عروس جنوب إفريقية، وهي الليلة التي تحلم بها جميع الفتيات، إلى كابوس، إذ فوجئت بعشيقة زوجها تسير خلفها على ممر الكنيسة وهى ترتدي "الفستان الأبيض"، دون أن تنطق بكلمة واحدة مكتفية بالضجة التى أحدثها دخولها المفاجئ.

في ثوان قصيرة، يظهر مقطع فيديو نشره موقع "LADbible" الأمريكي، محاولات عريس من جنوب إفريقيا، إصلاح ما أفسدته "عشيقته السابقة" مع عروسه بمساعدة إشبيناتها، وذلك بعدما اقتحمت الفتاة حفل الزفاف وهي ترتدى فستانا يشبه فستان عروسته وفي كامل أناقتها، لإفساد ليلة عمره ومعاقبته على تركها والذهاب لأخرى.

كما يظهر الفيديو المشاجرة التي تمت بين الطرفين وسط تشجيع وصياح "المعازيم"، الذين ظنوا لبعض الوقت أن الموقف مجرد "مقلب"، قبل أن يفسد الحفل تماما.

الفيديو المثير حصد آلاف المشاهدات والتي وصلت إلى 675 ألف مشاهدة، و7 آلاف إعجاب في اليوم الواحد، وبحسب الموقع الأمريكي انهمرت التعليقات على الفيديو، وانقسمت بين اللوم على العريس الذي نال جزاء خيانته لزوجته حتى فضح أمره من جانب، والإشادة بتصرف "العشيقة" الجرئ، والذي حاولت من خلاله نصيحة العروس "المخدوعة" لتغير رأيها في شريك حياتها من جانب آخر.

موقع "LADbible" الأمريكي، ذكر أن الفيديو السابق ليس الحادث الأول من نوعه حول إفساد حفلات الزفاف، ففي حفل زفاف العام الماضي، قررت صديقة العريس السابقة معاقبته وإفساد كعك الزفاف والخروج من القاعة بعدما دمرت سعادة العروسان بتصرفها المتهور.

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