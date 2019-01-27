كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام شتوتجارت

ليفاندوفسكي

واصل نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، وضع الكولومبي خاميس رودريجيز، على مقاعد بدلاء فريقه، وذلك خلال مواجهة شتوتجارت، اليوم الأحد، في الجولة الـ19 من الدوري الألماني.

وعاد سيرجي جنابري لقائمة الفريق البافاري، ليبدأ المباراة من دكة البدلاء إلى جانب جيروم بواتينج.

وجاءت تشكيلة بايرن ميونيخ كالتالي:

نوير، سولي، هوميلز، ألابا، كيميتش، كومان، جوريتسكا، تياجو، مارتينيز، ليفاندوفسكي ومولر.

أما تشكيلة شتوتجارت التي أعلنها مدربه ماركوس فاينزيرل، فجاءت كما يلي:

زيلير، إنسوا، كيمب، كاباك، بيك، أسكاسيبار، زوبير، إيسفين، جينتنر، دونيس وجونزاليس.