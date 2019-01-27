كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - بالفيديو.. مهرجان أهداف في إنتصار فيورنتينا على كييفو بالكالتشيو
فيورنتينا
انتزع فريق فيورنتينا فوزا صعبا من مضيفه كييفو 4 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل أهداف فيورنتينا لويس مورييل في الدقيقة الرابعة وماركو بيناسي في الدقيقة 27 وفيدريكو كييزا (هدفين) في الدقيقتين 79 و86، فيما سجل أهداف كييفو ماريوز ستيبنسكي في الدقيقة 38 وسيرجيو بيليسير في الدقيقة 60 من ركلة جزاء وفيليب ديوردوفيتش في الدقيقة 89.
وشهدت المباراة طرد ماركو بيناسي لاعب فيورنتينا في الدقيقة 60، وإهدار سيرجيو بيليسير ركلة جزاء لكييفو في الدقيقة 85.
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد كييفو عند ثماني نقاط في المركز العشرين الأخير.
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