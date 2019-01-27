كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - محمد عادل يداعب سيد رجب بسبب أبو العروسة



داعب الفنان محمد عادل الشهير بـ "ميدو"، الفنان سيد رجب الذي يجسد دور عبد الحميد منصور جاد الله في مسلسل أبو العروسة، من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر. ونشر ميدو مقولة لسيد رجب يقول فيها: "في ناس مغلبنا ومطلعين عينينا بس الحياة مالهاش طعم من غيرهم واخد بالك يا أكرم"، وعلق الفنان الشاب قائلا: "الموضوع كده افور يا عبد الحميد". واستكمالا ﻷحداث الموسم الأول من المسلسل، تتطور الأحداث حيث تنتظر زينه (ولاء الشريف) - ابنه عبدالحميد (سيد رجب) - مولودتها الأولى، وتقرر هي وزوجها السفر لأمريكا لإنجاب طفلتها، ومن باب الصدفة يخبر الأطباء عبدالحميد أنه سيفقد بصره خلال شهر قبل أن يرى حفيدته الأولى.



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