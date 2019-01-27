كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - شعراوي وإدين دجيكو يقودان روما أمام أتلانتا بالدوري الإيطالي

روما

أعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفنى لفريق روما، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلانتا، وذلك بعد قليل على ملعب "أتليتي أزوري دي ايتاليا"، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدورى الإيطالى.

وجاء تشكيل روما كالتالى:

حراسة المرمى: روبين أولسين.

خط الدفاع: ريك كارسدورب، كوستاس مانولاس، إيفان ماركانو، اليكساندر كولاروف.

خط الوسط: بريان كريستانتي، ستيفين نزونزي، نيكولو زانيولو، لورينزو بيليجريني.

خط الهجوم: ستيفان الشعراوي، إدين دجيكو.

كما أعلن جيان بييرو جاسبريني المدير الفنى لفريق أتلانتا، تشكيل فريقه الذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: إيتريت بيريشا.

خط الدفاع: رافائيل تولوي، بيرات ديمسيتي، جيانلوكا مانشيني، تيموثي كاستانيي.

خط الوسط: مارتن دي رون، ماريو بازاليتيش، هانز هاتيبور.

خط الهجوم: اليخاندرو جوميز، جوسيب إيليشيش، دوفان زاباتا.