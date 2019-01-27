كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - تجد مفاجأة غير متوقعة في حديقة منزلها - فيديو

عثرت امرأة على مفاجأة غير متوقعة بالفناء الأمامى لمنزلها.

وجدت المرأة ثعبانا ضخما يعيش في حديقة منزلها الأمامية وذلك وفقا لما نشره موقع "لايف ليك"، وتجمع المارة والجيران أمام سور منزل المرة الواقع في تشونبوري، تايلاند، واكتشفت المرأة الثعبان بينما كانت متجهة لعملها صباحا، وبينما تشغل سيارتها استعدادا للانطلاق لعملها لاحظت الثعبان البالغ طوله أربعة أمتار قابعا وسط الشجيرات.

اتصل زوج المرأة بفريق الإنقاذ لانتشال الثعبان وبالفعل حضر الفريق وعملوا على الإمساك بالثعبان ونقله إلى البرية للتخلص منه.

قالت المرأة إنها ممتنة للغاية لفريق الإنقاذ وما فعله، لأنها تخشى الثعابين ولم تر واحدا من قبل في حديقتها خاصة بهذا الحجم المروع.