كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - رسمياً - المقاصة يتعاقد مع ميدو جابر

ميدو جابر

تعاقد نادى مصر للمقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، مع ميدو جابر لاعب فريق الكرة بالأهلي لمدة 3 مواسم ونصف بداية من انتقالات يناير الجارى.

ووقع ميدو جابر، ظهر اليوم الأحد، على عقود انضمامه للمقاصة مع اللواء محمد عبد السلام رئيس النادى، والدكتور عصام سراج مدير الاستثمار والتعاقدات التجارية بالمقاصة، ووليد عبد الهادى وكيل اللاعب، فى مقر شركة المقاصة.

وأشاد اللواء محمد عبد السلام بصفقة ميدو جابر، فى ظل خبرات اللاعب والإمكانيات والقدرات الفنية والمهارية التى يمتلكها، خاصة أنه لاعب سابق فى المقاصة وسبق له التألق والانسجام مع الفريق، ما يعد إضافة قوية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف عبد السلام أن صفقة ميدو جابر تمت بنجاح فى ظل العلاقات الجيدة والمتميزة بين إدارة المقاصة ومسئولى الأهلى.

ومن المقرر أن يتسلم الدكتور عصام سراج الاستغناء الخاصة بميدو جابر من مسئولى الأهلي، وسيقوم وليد هويدي مدير الكرة بقيد اللاعب فى قائمة المقاصة ليحق له المشاركة فى مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء بالدورى، ولكن قرار الانضمام للتشكيل يرجع لرؤية وقرار طلعت يوسف المدير الفنى للفريق.